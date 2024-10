The Penguin: trailer dell’episodio 6 (Di lunedì 21 ottobre 2024) The Penguin: trailer dell’episodio 6 MAX e HBO hanno diffuso il trailer dell’episodio 6 di The Penguin, l’acclamata serie tv di successo spin-off di The Batman. “Mi è piaciuto molto fare la parte nel film di Batman e l’idea che saremmo stati viziati dall’avere otto ore per approfondire la psicologia e la storia di questo personaggio”, ha detto Farrell. “I retroscena hanno un ruolo importante nella serie televisiva”. Un’altra parte importante della sua storia sarà Sofia di Cristin Milioti, anche se non si sa molto del suo personaggio, Farrell ha rivelato: “Sono due sopravvissuti che sono stati immersi in mondi di doppiezza, sconfitta e violenza”, e ha aggiunto: “Sono molto sospettosi. Hanno anche un passato molto personale”. Sarà molto interessante vedere come si svilupperà questa storia. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) The6 MAX e HBO hanno diffuso il6 di The, l’acclamata serie tv di successo spin-off di The Batman. “Mi è piaciuto molto fare la parte nel film di Batman e l’idea che saremmo stati viziati dall’avere otto ore per approfondire la psicologia e la storia di questo personaggio”, ha detto Farrell. “I retroscena hanno un ruolo importante nella serie televisiva”. Un’altra parte importante della sua storia sarà Sofia di Cristin Milioti, anche se non si sa molto del suo personaggio, Farrell ha rivelato: “Sono due sopravvissuti che sono stati immersi in mondi di doppiezza, sconfitta e violenza”, e ha aggiunto: “Sono molto sospettosi. Hanno anche un passato molto personale”. Sarà molto interessante vedere come si svilupperà questa storia.

The Penguin : il trailer di metà stagione anticipa una sanguinosa guerra tra bande! - D’altra parte, dal video sembra che Sofia sia davvero intenzionata a porre fine al Pinguino e a possedere l’intera città, tanto da far pensare a qualche violenta sparatoria tra i due. abbiano prodotto, con l’episodio 4 che ha suscitato un grande interesse per la serie agli Emmy. Il trailer di metà stagione di The Penguin è stato pubblicato da HBO e da Max, e mostra l’epica guerra tra le bande di ... (Nerdpool.it)

Mister Movie | Il Trailer di The Penguin anticipa gli ultimi 4 episodi dello spin-off di Batman - Scopriamo come un piccolo pesce si è trasformato in un predatore spietato, pronto a tutto pur di raggiungere il vertice. La serie, creata da Lauren LeFranc e prodotta da Matt Reeves, è un vero e proprio gioiello per gli appassionati del mondo di Batman. La figlia di Carmine Falcone è determinata a vendicare la morte del fratello e a riprendersi il controllo della famiglia. (Mistermovie.it)

The Penguin : il trailer di metà stagione mostra Oz determinato a ottenere il potere - Il nuovo trailer di The Penguin Nel filmato promozionale della serie DC, in Italia disponibile su Sky e NOW, si vedono infatti i personaggi affidati a Colin Farrell e Cristin Milioti mentre fanno delle dichiarazioni parlando del tentativo di assumere il controllo su Gotham. La prima stagione di The Penguin si concluderà tra quattro episodi e, durante il New York Comic-Con, è stato condiviso il ... (Movieplayer.it)