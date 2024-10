Iodonna.it - "Temptation Island"? È un'altra cosa. Il nuovo programma di Luca Barbareschi è un esperimento sociale su sei coppie in crisi in cui possiamo tutti riconoscerci

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Per gli amanti dei reality sugli amori in, questa sera debutta su Rai 2 alle 21.20 Se mi lasci non vale,reality show condotto, narrato e ideato da. Protagoniste seipronte a mettersi in gioco per capire se valga la pena stare insieme oppure no. Il format ricorda, ildei record di Canale 5, che mercoledì sera chiuderà i battenti. Ma, in questo caso, l’obiettivo è dare uno spaccato della realtà vera in una sorta di «Truman Show» (così lo ha presentato) in cui il conduttore commenta quello che succede. Un “docurealty”, dunque, in cuidovrebbero potersi rispecchiare.