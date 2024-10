Tamponamento a catena un autostrada, 11 feriti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 21 ottobre, lungo l’autostrada A4, tra gli svincoli di Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e la barriera Milano est tangenziale A52. L’episodio ha coinvolto tre veicoli, provocando un bilancio di undici feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto poco prima delle 7 del mattino e ha coinvolto due auto e un furgone sul quale viaggiavano sette ragazzi. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Si ipotizza un Tamponamento a catena, ma ulteriori rilievi saranno necessari per chiarire l’esatta dinamica. Leggi anche: Eboli, incidente mortale: 42enne deceduto e cinque feriti Sul posto sono intervenuti prontamente quattro equipaggi dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), che hanno classificato l’emergenza in codice giallo. Thesocialpost.it - Tamponamento a catena un autostrada, 11 feriti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 21 ottobre, lungo l’A4, tra gli svincoli di Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e la barriera Milano est tangenziale A52. L’episodio ha coinvolto tre veicoli, provocando un bilancio di undici, per fortuna nessuno in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto poco prima delle 7 del mattino e ha coinvolto due auto e un furgone sul quale viaggiavano sette ragazzi. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Si ipotizza un, ma ulteriori rilievi saranno necessari per chiarire l’esatta dinamica. Leggi anche: Eboli, incidente mortale: 42enne deceduto e cinqueSul posto sono intervenuti prontamente quattro equipaggi dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), che hanno classificato l’emergenza in codice giallo.

