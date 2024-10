Sport.quotidiano.net - Successo in Veneto. Atalanta in carrozza, basta un gol per tempo. La Dea ritrova il successo esterno dopo due mesi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) di Fabrizio Carcano BERGAMO Troppaper il Venezia. I nerazzurrino la vittoria esterna che mancava da due, dalla prima giornata a Lecce, in una gara a senso unico, chiusa ad inizio ripresa con il 2-0. Partita sbloccata giÃ6’ da una deviazione di Pasalic su corner: per lui cinquantesimo gol in A dal 2018, miglior marcatore croato di sempre nel nostro campionato, scavalcando Perisic a 49. Poi due occasioni nitide con due siluri De Ketelaere e una traversa di Lookman da fuori area. Al 2’ della ripresa il tombale raddoppio con Retegui (nella foto) bravo a sradicare il pallone a Candela e a battere Stankovic con un pallonetto: ottava rete in otto giornate. Finale con spazio alle seconde linee per far rifiatare i titolari in vista del match di Champions di mercoledì contro il Celtic al Gewiss.