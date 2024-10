Tutto.tv - Spoiler Uomini e Donne della settimana: dure decisioni, nuovi arrivi e liti infuocate

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Le anticipazioni di questadirivelano che ci saranno delle discussioni molto accese, sia al Trono Classico, sia a quello Over. Questo porterà alcuni protagonisti a prendere dellemolto drastiche. Inoltre, arriveranno deiprotagonisti e si innescheranno nuove dinamiche.al Trono Over dinelle prossime puntate Nelle prossime puntate di, che andranno in onda nelladal 21 al 25 ottobre, vedremo che Gemma Galgani deciderà di interrompere la conoscenza con il cavaliere venuto per lei in una scorsa puntata di UeD. Al contempo, però, per lei arriverà un cavaliere che ha vissuto per 40 anni in Canada, che deciderà di tenere. Anche per Aurora Tropea arriverà un nuovo uomo, ma lei lo manderà via, mentre Barbara De Santi conoscerà dueprotagonisti.