Quotidiano.net - Si estende partnership Tinaba e Banca Profilo con Alipay+

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sila partnershp della app fitnech, e dicon. Come sottolineano le società gli utenti potranno disporre della soluzione Mini Program di, accedendo a nuovi servizi e prodotti da un'unica app. I commercianti italiani abilitati potranno da oggi creare i loro Mini Program, espandendo la loro portata in Italia e sfruttando la crescente tendenza alla digitalizzazione del retail. Inoltre gli utenticonpotranno effettuare pagamenti transfrontalieri in 27 Paesi direttamente all'interno dell'app. Ant Group ha iniziato la suaconnel 2016, per poirla adnel 2023.