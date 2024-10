Serie A Ranieri | Roma senz’anima i soldi non bastano Scudetto? Conte è una garanzia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Claudio, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha fatto il punto sulla “sua”e più in generale sul campionato diA. L’ex allenatore ha iniziato proprio dalla squadra giallorossa: “Sembra un’anima fredda, senza personalità. Non ho capito come si sono comportati con De Rossi: se lo confermi e gli fai un contratto di tre anni, stai dicendo a tutto il mondo che stiamo costruendo una nuova squadra. A quel punto dai il tempo al tuo giovane allenatore di poter fare il suo lavoro non lo puoi mandare via dopo quattro giornate”. “Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo, perché ci hanno messo tanti, ma stanno dimostrando che solo inone che manca una figura di riferimento.è una piazza molto particolare: i tifosi vanno coccolati, aiutati, sospinti. Così invece sembra che ci sia freddezza.