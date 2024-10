Scream VII: McKenna Grace potrebbe entrare nel cast (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’uscita al cinema di Scream VII è stata fissata per febbraio 2026, e tra i membri del cast potrebbe esserci spazio per McKenna Grace. Tra i volti emergenti della nuova Hollywood, l’attrice McKenna Grace (Ghostbusters: Minaccia Glaciale) sembra essere al centro delle speculazioni riguardo un ruolo chiave nel settimo capitolo della saga horror Scream. A parlare della Grace è stato in questi giorni lo scooper Daniel Richtman attraverso il suo sempre aggiornato account X. Secondo Richtman, infatti, la giovanissima attrice nel film avrebbe ottenuto il ruolo della figlia maggiore di Sidney Prescott (Neve Campbell). Lo scooper ha riferito che Scream VII dovrebbe offrire al pubblico due linee narrative diverse ma parallele, di fatto una dedicata a Sidney e l’altro alla figlia, entrambi i personaggi presi di mira dal temibile Ghostface. Universalmovies.it - Scream VII: McKenna Grace potrebbe entrare nel cast Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’uscita al cinema diVII è stata fissata per febbraio 2026, e tra i membri delesserci spazio per. Tra i volti emergenti della nuova Hollywood, l’attrice(Ghostbusters: Minaccia Glaciale) sembra essere al centro delle speculazioni riguardo un ruolo chiave nel settimo capitolo della saga horror. A parlare dellaè stato in questi giorni lo scooper Daniel Richtman attraverso il suo sempre aggiornato account X. Secondo Richtman, infatti, la giovanissima attrice nel film avrebbe ottenuto il ruolo della figlia maggiore di Sidney Prescott (Neve Campbell). Lo scooper ha riferito cheVII dovrebbe offrire al pubblico due linee narrative diverse ma parallele, di fatto una dedicata a Sidney e l’altro alla figlia, entrambi i personaggi presi di mira dal temibile Ghostface.

McKenna Grace in trattative per unirsi al cast di Scream 7? - L’attrice di Friends aveva precedentemente dichiarato di non aver firmato ufficialmente, ma ora ha rivelato a US Magazine che Gale tornerà dopo essere stata molto vicina alla morte nel film precedente. McKenna Grace in trattative per unirsi al cast di Scream 7? Le riprese del prossimo Scream 7 dovrebbero iniziare presto (probabilmente entro la fine dell’anno) e è cominciato a circolare un nuovo ... (Cinefilos.it)