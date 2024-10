Secoloditalia.it - Scottadito – Roma

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Via Veglia, 14 – 00141Telefono: 06/97162153 Sito Internet: www.ristorante.it Tipologia: tradizionale / carne Prezzi: antipasti 12/28€, primi 12/15€, secondi 16/20€, carne 5-7€/hg, dolci 7€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Aperto poco più di un anno fa, questo ristorante è ubicato in una zona che non offre molto da un punto di vista gastronomico, soprattutto se si cerca qualcosa di qualità, che non sempre deve fare rima con gourmet o ricercato. Infatti, la cucina disi manifesta già dal nome: piatti tradizionali, prevalentemente a base di carne e della tradizionena, realizzati da Simone Coletti (nel suo curriculum c’è l’esperienza come sous-chef all’Acquolina) e da Stefano Deli (anch’egli ha lavorato in ristoranti stellati tra Italia e Portogallo).