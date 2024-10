Sclerodermia, controlli gratuiti sabato 26 ottobre all’ospedale di Bergamo (Di lunedì 21 ottobre 2024) LA GIORNATA DEL CICLAMINO. Appuntamento storico promosso dal Gils, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, l’Asst Papa Giovanni XXIII organizza controlli gratuiti rivolti a chi ha riconosciuto i primi sintomi della Sclerodermia. Ecodibergamo.it - Sclerodermia, controlli gratuiti sabato 26 ottobre all’ospedale di Bergamo Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) LA GIORNATA DEL CICLAMINO. Appuntamento storico promosso dal Gils, Gruppo Italiano per la Lotta alla, l’Asst Papa Giovanni XXIII organizzarivolti a chi ha riconosciuto i primi sintomi della

Sclerodermia : sabato 26 ottobre controlli gratuiti al Papa Giovanni XXIII - sclerodermia. Bergamo. La giornata approda quest’anno in oltre 60 piazze italiane, da metà settembre fino a fine ottobre, per sostenere la ricerca contro la Sclerosi Sistemica, tramite l’offerta del ciclamino, il fiore che resiste al freddo simbolo dell’Associazione, per finanziare la ricerca scientifica. (Bergamonews.it)

