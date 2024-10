Robbie Williams commosso in video per Liam Payne: “Shock e tristezza, gli volevo bene” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Robbie WilLiams è sotto le lenzuola, con gli occhi lucidi e la voce si incrina quando ricorda la morte di Liam Payne, senza nominarlo. "Sto ancora elaborando", dice nel video pubblicato sui social in cui ringrazia i follower per l'amore e il supporto lasciati sotto il post in cui parlava dell'ex membro della Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –è sotto le lenzuola, con gli occhi lucidi e la voce si incrina quando ricorda la morte di, senza nominarlo. "Sto ancora elaborando", dice nelpubblicato sui social in cui ringrazia i follower per l'amore e il supporto lasciati sotto il post in cui parlava dell'ex membro della

“Mettere un 16enne in un mondo di adulti è molto dannoso. Ci vogliono regole per chi partecipa ai talent” : l’allarme del collaboratore storico di Robbie Williams - È successo molto tempo fa, ma non vedo molti segni di cambiamento. Intanto oltre 17mila persone hanno finora firmato una petizione per salvaguardare gli artisti dal sistema: “L’industria dell’intrattenimento, acclamata per il suo glamour è altrettanto tristemente nota per l’enorme pressione che esercita sulla salute mentale degli artisti. (Ilfattoquotidiano.it)

Robbie Williams in lacrime per la morte di Liam Payne : “Per grazia di Dio e/o pura fortuna - sono ancora qui” - “Erano tutti simpatici e adorabili. “Per grazia di dio e/o pura fortuna, sono ancora qui”. Mi è piaciuto prenderci in giro in modo leggero, e ho pensato a tutte le volte che ero io quel ragazzo che prendeva in giro le popstar che mi avevano preceduto quando ero nei Take That”. Così ho fatto”. “Anche se non pensate davvero che le celebrità o le loro famiglie esistano, esistono, eccome. (Ilfattoquotidiano.it)

Robbie Williams : le parole sulla morte di Liam e lo scambio di messaggi - Ho conosciuto i ragazzi di X Factor e ho fatto loro da “mentore”. I media purtroppo continueranno a essere i media e la fama continuerà a essere la fama. Uso la parola ”mentore” tra parentesi perché, a dire il vero, non ho fatto quasi nulla. Erano tutti con una bella faccia tosta e adorabili. Anche se non pensate davvero che le celebrità o le loro famiglie esistano. (Biccy.it)