Panorama.it - Rifugiati su auto di lusso mentre l’Ucraina è in guerra: la pazienza dei polacchi è al limite

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cresce il malcontento in Polonia nei confronti deiucraini, alimentato da un senso di ingiustizia che non accenna a diminuire. In un’intervista a Interia, uno dei principali portali d’informazione del Paese, il ministro della Difesa W?adys?aw Kosiniak-Kamysz ha dato voce a questa crescente frustrazione. Molti cittadini non tollerano più la vista di quei giovani ucraini che sfrecciano suda sogno o soggiornano in hotel esclusivi,la loro nazione è devastata dalla. “È scioccante vederli vivere neli loro connazionali combattono per la sopravvivenza”, ha affermato senza giri di parole il ministro. Uno dei temi più delicati sollevati dal ministro riguarda i giovani ucraini in età di leva che, invece di combattere per il proprio Paese, restano in Polonia.