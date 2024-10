"Proteggiamo i nostri figli": ecco perché la comunità arcobaleno scende in piazza a Monza (Di lunedì 21 ottobre 2024) La comunità arcobaleno di Monza e Brianza scende in piazza contro la legge che stabilisce che la gestazione surrogata è un reato universale. Brianza Oltre l’arcobaleno (Boa) organizza un presidio in piazza: l’appuntamento è per domenica 27 ottobre alle 10.30 davanti all’Arengario. A Monzatoday.it - "Proteggiamo i nostri figli": ecco perché la comunità arcobaleno scende in piazza a Monza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladie Brianzaincontro la legge che stabilisce che la gestazione surrogata è un reato universale. Brianza Oltre l’(Boa) organizza un presidio in: l’appuntamento è per domenica 27 ottobre alle 10.30 davanti all’Arengario. A

Severini : “Piazzale Unione Europea : un simbolo di coesione e identità comunitaria” - Fiumicino, 13 ottobre 2024- “La città di Fiumicino fa un significativo passo avanti nel rafforzare il proprio legame con l’Europa”. “Il Piazzale Unione Europea – prosegue – rappresenta il nostro impegno a promuovere l’identità europea e a celebrare la nostra integrazione nel contesto internazionale”. (Ilfaroonline.it)

Riglione-Oratoio - la comunità scende in piazza dopo l'omicidio : "Vogliamo vivere sereni nel quartiere" - . Non si spegne l'eco di paura, ansia e preoccupazione generata dall'efferato omicidio di Rezart Arshiaj, il 37enne di origini albanesi che nella serata di domenica 6 ottobre è stato ucciso di fronte alla propria abitazione, mentre stava rientrando per riabbracciare la moglie e i due figli dopo un. (Pisatoday.it)

Lista di Comunità : "Alberi della piazza di Soci tra tagli - ritardi e scelte discutibili" - Nota stampa della Lista di Comunità di Bibbiena. "Negli ultimi giorni si è diffusa una voce in paese: gli alberi della piazza di Soci non sarebbero stati tagliati. Abbiamo chiesto chiarezza all’amministrazione, che ci ha confermato invece che il progetto proseguirà con l’abbattimento del 99%... (Arezzonotizie.it)