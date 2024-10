Calciomercato.it - Prima gioia per Nesta, Monza corsaro a Verona: Dany Mota show

(Di lunedì 21 ottobre 2024)al Bentegodi:battuto grazie ad un superUna vittoria che si è concretizzata nel finale, con un margine più rotondo di quanto forse avrebbe dovuto finire la gara. Fatto sta che lo 0-3 ottenuto dalin casa delpermette ai brianzoli di conquistare lavittoria in campionato e ad Alessandrodi ottenere il primo successo da tecnico in Serie A.Carvalho esulta (LaPresse) -Calciomercato.itSuccesso che permette ai biancorossi di lasciare l’ultimo posto in classifica, relegando il Venezia come unico fanalino di coda. Venezia che sarà proprio il prossimo avversario dei brianzoli, che guardano allo scontro salvezza con grande fiducia. Mattatore della serata del Bentegodi èCarvalho. Il portoghese nato in Lussemburgo apre le marcature ad inizio gara.