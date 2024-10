Sport.quotidiano.net - Prima categoria Marola fa suo un derby rocambolesco

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilcquasanta si aggiudica ildicontro il Colli, mentre Brugnato-Riomaior e Amegliese-Bolanese finiscono in parità. Finisce a reti inviolate la gara in trasferta del Romito contro la Castelnovese. Vittoriosi anche il Riccò e il Cadimare. Brugnato-Riomaior 1-1 Reti: 18’ Di Martino (B), 25’ rig. Biloni (R). Al 18’ Di Martino ruba palla ai difensori e sblocca la gara. Dal dischetto Biloni fa l’1-1. Nel finale Cidale sbaglia a porta vuota il gol della vittoria. Castelnovese-Romito 0-0 Pari e patta senza gol nelgiocato al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra. Amegliese-Bolanese 1-1 Reti: 10’ Pardi (A), 92’ aut. Pangallo (A) Mastica amaro l’Amegliese che si porta in vantaggio dopo soli 10 minuti con Pardi, ma che in extremis subisce il pari con la sfortunata autorete di Pangallo.