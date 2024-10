Pestaggi nel carcere di S.Maria Capua Vetere, teste ad agente: “Mi dicesti: non accusarmi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “Quell’agente seduto in fondo all’aula mi disse di essere stato denunciato per le violenze ai detenuti e che io avrei dovuto dire al pm che non c’entrava nulla con i Pestaggi. Ora ho paura di tornare a casa, perché dopo quello che ho detto oggi potrei avere problemi con la polizia penitenziaria”. Così l’ex detenuto Vincenzo Matrone, nell’udienza del processo sui Pestaggi avvenuti il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Ce), ha indicato in aula l’agente imputato Pasquale Trispellino, accusandolo di aver provato a indurlo a non testimoniare contro di lui. Anteprima24.it - Pestaggi nel carcere di S.Maria Capua Vetere, teste ad agente: “Mi dicesti: non accusarmi” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “Quell’seduto in fondo all’aula mi disse di essere stato denunciato per le violenze ai detenuti e che io avrei dovuto dire al pm che non c’entrava nulla con i. Ora ho paura di tornare a casa, perché dopo quello che ho detto oggi potrei avere problemi con la polizia penitenziaria”. Così l’ex detenuto Vincenzo Matrone, nell’udienza del processo suiavvenuti il 6 aprile 2020 aldi Santa(Ce), ha indicato in aula l’imputato Pasquale Trispellino, accusandolo di aver provato a indurlo a non testimoniare contro di lui.

