Omicidio Giulia Tramontano: la perizia psichiatrica di Impagnatiello rivela mancanza di rimorso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il processo per l’Omicidio volontario di Giulia Tramontano, avvenuto durante il settimo mese di gravidanza, sta percorrendo un snodo cruciale con la testimonianza di esperti in merito allo stato mentale di Alessandro Impagnatiello. Le dichiarazioni di due professionisti, lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca, offrono un’analisi approfondita sulla capacità di intendere e volere dell’imputato al momento del delitto, evidenziando un’emotività disturbata ma non patologica. L’analisi psichiatrica di Alessandro Impagnatiello Nel processo che sta avvenendo presso la Corte di Assise di Milano, gli esperti hanno presentato i risultati di una perizia psichiatrica che evidenzia la capacità dell’imputato, Alessandro Impagnatiello, di comprendere la gravità delle proprie azioni al momento dell’Omicidio. Gaeta.it - Omicidio Giulia Tramontano: la perizia psichiatrica di Impagnatiello rivela mancanza di rimorso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il processo per l’volontario di, avvenuto durante il settimo mese di gravidanza, sta percorrendo un snodo cruciale con la testimonianza di esperti in merito allo stato mentale di Alessandro. Le dichiarazioni di due professionisti, lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca, offrono un’analisi approfondita sulla capacità di intendere e volere dell’imputato al momento del delitto, evidenziando un’emotività disturbata ma non patologica. L’analisidi AlessandroNel processo che sta avvenendo presso la Corte di Assise di Milano, gli esperti hanno presentato i risultati di unache evidenzia la capacità dell’imputato, Alessandro, di comprendere la gravità delle proprie azioni al momento dell’

