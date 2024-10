Nozze bis per Beatrice Valli e Marco Fantini, l’influencer: “Mio figlio chissà cosa avrebbe voluto combinare” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fino al momento della cerimonia, Beatrice Valli e Marco Fantini non avevano fatto trapelare nulla. Poi, qualche ora fa, la conferma su Instagram: "Sì, ci siamo sposati in chiesa ieri", ha scritto l'influencer a corredo di alcuni scatti dei suoi figli. Il sì arriva a due anni dal rito civile a Capri, presente anche Ludovica Valli. Fanpage.it - Nozze bis per Beatrice Valli e Marco Fantini, l’influencer: “Mio figlio chissà cosa avrebbe voluto combinare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fino al momento della cerimonia,non avevano fatto trapelare nulla. Poi, qualche ora fa, la conferma su Instagram: "Sì, ci siamo sposati in chiesa ieri", ha scritto l'influencer a corredo di alcuni scatti dei suoi figli. Il sì arriva a due anni dal rito civile a Capri, presente anche Ludovica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono (ri)sposati in chiesa - ma la sorella Ludovica dov'è? - Il silenzio sui social, qualche "segnale" dai profili amici della sorella Eleonora e del marito Marco Fantini e poi l'annuncio: Beatrice Valli si è sposata in chiesa. Due anni dopo il Sì a Capri, l'influencer Beatrice Valli e l'ex tronista, nonchè padre delle sue tre figlie, hanno confermato la... (Today.it)

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono (ri)sposati in chiesa - ma spunta il "mistero" sulla sorella Ludovica - Il silenzio sui social, qualche "segnale" dai profili amici della sorella Eleonora e del marito Marco Fantini e poi l'annuncio: Beatrice Valli si è sposata in chiesa. Due anni dopo il Sì a Capri, l'influencer Beatrice Valli e l'ex tronista, nonchè padre delle sue tre figlie, hanno confermato la... (Today.it)

Uomini e Donne - Beatrice Valli non ricorrerà ai ritocchi estetici : “Ci sono tante che fin da giovani cambiano totalmente…” - Beatrice Valli ha risposto ad un utente sui social in merito ad un commento in particolare. Bea, ironicamente, dopo aver condiviso la citazione ha anche aggiunto: Me la tatuo (ride, ndr). Chi vuole competere con me, perde il suo tempo. Pronta la risposta di Beatrice che ha ammesso di non avere alcuna intenzione di intervenire con ritocchini estetici o filler: Non lo farò (ride, ndr). (Isaechia.it)