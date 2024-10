Nel carcere di Bollate nuova linea robotica per trattare rifiuti elettronici Raee | VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ stata inaugurata oggi nel carcere di Bollate una linea robotica di trattamento dei rifiuti elettronici sulla quale lavorano detenuti. “Un impianto che coniuga in modo efficace sostenibilità e sociale” lo ha definito l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione. La linea è stata inaugurata da A2A presso l’impianto di trattamento dei rifiuti Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ stata inaugurata oggi neldiunadi trattamento deisulla quale lavorano detenuti. “Un impianto che coniuga in modo efficace sostenibilità e sociale” lo ha definito l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione. Laè stata inaugurata da A2A presso l’impianto di trattamento dei

Al carcere di Bollate inaugurata la nuova linea robotica per il recupero dei Raee - 450 detenuti (di cui 160 donne), metà della quale ha un lavoro o nell'area industriale del carcere, o all'esterno con l'art. Il progetto “LaboRaee” attualmente dà lavoro a cinque detenuti ma grazie a questa nuova tecnologia occuperà altri detenuti che attraverso percorsi qualificati, acquisiranno le competenze professionali per lavorare accanto ai robot, dalla programmazione alla parte manuale. (Ilgiorno.it)

A2a inaugura linea per rifiuti elettronici al Carcere di Bollate - Giorgio Maione. La nuova linea è sviluppata in collaborazione con Hiro Robotics, sfrutta l'intelligenza artificiale e la robotica collaborativa e consente di ridurre i tempi di trattamento da 10 a 3,5 minuti per monitor, aumenta la produttività del 100% e migliora la precisione nella separazione dei materiali. (Quotidiano.net)

