‘Natale Fuori Orario’, Vinicio Capossela: «Tutto finisce, tranne il potere della musica» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Vinicio Capossela arriva alla Festa del Cinema di Roma 2024 munito di aspirapolvere per presentare Natale Fuori Orario, film di Gianfranco Firriolo scritto dallo stesso cantautore. «Serve ad aspirare i coriandoli e a ramazzarci su quando le feste di Natale finiscono. – ci dice sul red carpet – È così che finiva il Natale al Fuori Orario, con queste cose che spazzavano persone, coriandoli e sopratTutto mucchi di bicchieri di plastica. Più che ramazzati meglio essere aspirati, almeno c’è aspirazione». Natale Fuori Orario è un Documentario travestito da film tra ironia e malinconia, un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e film-concerto, elogio del potere aggregante della musica e contemporaneamente riflessione sullo scorrere del tempo. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)arriva alla Festa del Cinema di Roma 2024 munito di aspirapolvere per presentare NataleOrario, film di Gianfranco Firriolo scritto dallo stesso cantautore. «Serve ad aspirare i coriandoli e a ramazzarci su quando le feste di Natale finiscono. – ci dice sul red carpet – È così che finiva il Natale alOrario, con queste cose che spazzavano persone, coriandoli e sopratmucchi di bicchieri di plastica. Più che ramazzati meglio essere aspirati, almeno c’è aspirazione». NataleOrario è un Documentario travestito da film tra ironia e malinconia, un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e film-concerto, elogio delaggregantee contemporaneamente riflessione sullo scorrere del tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Natale Fuori Orario - la recensione : lo sgangherato road movie musicale di Vinicio Capossela - È lì che ogni anno, dal 1999, si compie un rituale sempre uguale che oscilla tra il sacro e il profano. Con in mezzo tantissima musica. Malinconico, ironico, vitale: il "documentario travestito da film" scritto dal cantautore e diretto da Gianfranco Firriolo è un omaggio agli ormai tradizionali concerti natalizi del musicista nel locale in provincia di Reggio Emilia. (Movieplayer.it)

“Natale fuori orario” - 20 anni di concerti per le feste di Vinicio Capossela - Da allora, ogni dicembre l’evento si ripete con concerti strabordanti grazie ai quali si è creata una comunità e una tradizione, e Natale Fuori Orario ne celebra il mito con le riprese di Gianfranco Firriolo durante i concerti dal 2007 al 2023. 1965, in uscita il 25 ottobre (Warner Music Italy). Tra road movie e film-concerto. (Iodonna.it)

‘Natale fuori orario’ - un “documentario travestito da film” per Vinicio Capossela - ‘Natale Fuori Orario’ rende omaggio alla tradizione, cominciata nel 1999, dei «concerti per le feste» di Vinicio Capossela al Fuori Orario, storico locale affacciato ai binari della ferrovia a Taneto di Gattatico (RE). ‘Natale Fuori Orario’ è una produzione La Cùpa srl in co-produzione con Verdiana srl con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, in collaborazione con International Music ... (Lopinionista.it)