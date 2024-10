Napolipiu.com - Napoli, i tifosi fanno una richiesta a Conte: “Fallo giocare è fortissimo”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ispingono per David Neres titolare dopo Empoli-Notizie Calcio– Dopo la vittoria delper 1-0 al Castellani contro l’Empoli, iazzurri hanno invaso il web con commenti entusiasti, in particolare per David Neres. Il brasiliano, nonostante abbia giocato solo pochi minuti, ha conquistato tutti con giocate di alta classe, compresa una serpentina spettacolare che è diventata virale sui social. La partita non è stata delle più brillanti, soprattutto nel primo tempo, ma ilè riuscito comunque a mantenere la testa della classifica. La squadra di Antonioha battuto un avversario coriaceo, guidato da Roberto D’Aversa, che fino a quel momento non aveva mai perso in casa, eccezion fatta per la trasferta contro la Lazio. Buongiorno e Neres tra i migliori in campo Tra i protagonisti del match, spicca la prestazione di Alessandro Buongiorno.