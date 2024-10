Mutande in testa come passamontagna, così agiva rapinatore seriale di farmacie a Milano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una volta nel negozio, estraeva il bigliettino con il quale avvisava che era in corso una rapina e mostrava bottiglie di vetro rotte, coltelli o forbici Usava uno slip scuro come passamontagna e bigliettini che indicavano una rapina in corso, oltre ad armi improprie come bottiglie rotte o forbici, il rapinatore seriale di farmacie fermato Sbircialanotizia.it - Mutande in testa come passamontagna, così agiva rapinatore seriale di farmacie a Milano Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una volta nel negozio, estraeva il bigliettino con il quale avvisava che era in corso una rapina e mostrava bottiglie di vetro rotte, coltelli o forbici Usava uno slip scuroe bigliettini che indicavano una rapina in corso, oltre ad armi impropriebottiglie rotte o forbici, ildifermato

