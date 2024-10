Milan-Bruges, Pulisic ci sarà: è l’uomo in più del Diavolo di Fonseca (Di lunedì 21 ottobre 2024) Christian Pulisic, attaccante rossonero, sarà regolarmente in campo in Milan-Bruges di domani sera in Champions League. Che numeri per lui! Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Pulisic ci sarà: è l’uomo in più del Diavolo di Fonseca Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Christian, attaccante rossonero,regolarmente in campo indi domani sera in Champions League. Che numeri per lui!

Milan-Bruges - Camarda sarà in panchina. Le ultime sulla formazione rossonera - Francesco Camarda, bomber del Milan Futuro, convocato per Milan-Bruges di Champions League. Luka Jovi? non è inserito in lista UEFA. (Pianetamilan.it)

Leao non è più intoccabile : la previsione sul suo utilizzo in Milan-Bruges - Rafael Leao, in panchina per 90' contro l'Udinese, potrebbe tornare titolare in Milan-Bruges di Champions League. Ma è poi così scontato?. (Pianetamilan.it)

Milan - Tammy Abraham non recupera per il Club Bruges : ecco come sta - . Sì, perché visto che Luka Jovic era stato escluso dalla lista Champions, a causa della mancanza di slot per stranieri, il portoghese è costretto a convocare il giovanissimo Francesco Camarda in prima squadra. Fortunatamente non c’è alcuna frattura, ma il colpo che ha subito l’inglese è stato forte e quindi Tammy non è ancora al meglio. (Dailymilan.it)