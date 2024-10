Maria Rosaria Boccia indagata per truffa a Pisa (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Maria Rosaria Boccia risulta indagata per truffa dalla Procura di Pisa "per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi. Nella nota si spiega che "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –risultaperdalla Procura di"per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi. Nella nota si spiega che "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa : accuse di truffa legate a progetto immobiliare - Le indagini non riguardano solo le azioni accertate a suo carico, ma sollevano anche interrogativi più ampi sulle dinamiche delle imprese e sulle politiche di controllo nel settore immobiliare. Questa fase non è solo significativa per l’indagata, ma anche per il sistema giudiziario, che deve dimostrare di riconoscere e rispettare i diritti di chi è sotto indagine. (Gaeta.it)

