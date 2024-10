Maltempo, Bologna sott'acqua. Fiumi esondati e scuole chiuse in alcune regioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una forte ondata di Maltempo ha investito l'Italia nelle scorse ore. Situazione particolarmente difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna, dove sono caduti oltre 175 millimetri di pioggia in poco tempo. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante: morto un 20enne a Botteghino di Zocca. esondati i torrenti, molte strade sono diventate impraticabili. Evacuate almeno 3mila persone. Il sindaco di Bologna ha chiesto lo stato di emergenza. scuole e università chiuse. Forti temporaliForti temporali, in generale, sono stati registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, mentre frane e smottamenti si sono verificati in Sicilia, con strade come Fiumi nel territorio di Catania. Allagamenti segnalati anche nelle Marche, così come in Calabria, è scattata l'allerta in particolare nelle zone ioniche. Tg24.sky.it - Maltempo, Bologna sott'acqua. Fiumi esondati e scuole chiuse in alcune regioni Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una forte ondata diha investito l'Italia nelle scorse ore. Situazione particolarmente difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna, dove sono caduti oltre 175 millimetri di pioggia in poco tempo. Allagata buona parte della città die del territorio circostante: morto un 20enne a Botteghino di Zocca.i torrenti, molte strade sono diventate impraticabili. Evacuate almeno 3mila persone. Il sindaco diha chiesto lo stato di emergenza.e università. Forti temporaliForti temporali, in generale, sono stati registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, mentre frane e smottamenti si sono verificati in Sicilia, con strade comenel territorio di Catania. Allagamenti segnalati anche nelle Marche, così come in Calabria, è scattata l'allerta in particolare nelle zone ioniche.

