Maltempo, Bologna piegata dalla pioggia tra danni e solidarietà (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Bologna cuore dell’Emilia, allagata dopo le piogge torrenziali degli ultimi giorni. Servizio di Massimiliano Cochi Maltempo, Bologna piegata dalla pioggia tra danni e solidarietà TG2000. Tv2000.it - Maltempo, Bologna piegata dalla pioggia tra danni e solidarietà Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Acuore dell’Emilia, allagata dopo le piogge torrenziali degli ultimi giorni. Servizio di Massimiliano CochitraTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Emilia Romagna : a Bologna si spala fango in strada - Bologna si è risvegliata dopo l’ondata di maltempo che la ha travolta nel weekend, contando i danni. Strade danneggiate, acqua e fango ovunque, voragini. I cittadini spalano fango dalle vie principali per aiutare a ripristinare la viabilità. Una vittima accertata a Pianoro. (Lapresse.it)

Maltempo Bologna - le richieste d’aiuto ai carabinieri : “Vi prego non lasciatemi qua” - I Carabinieri e le squadre di soccorso sono intervenuti prontamente, salvando persone che si sono ritrovate in situazioni critiche. Il fine settimana di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione e vittime, con il tragico bilancio della morte di Simone Farinelli, un ragazzo di 20 anni travolto dalla piena del fiume Zena a Pianoro. (Thesocialpost.it)

Alluvione a Bologna - gli audio delle telefonate piene di paura durante il maltempo : i racconti dei residenti - Ennesima alluvione in Emilia-Romagna, fiumi esondati a Bologna: gli audio delle telefonate ai carabinieri e i video dei racconti dei residenti colpiti. (Notizie.virgilio.it)