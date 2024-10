L’Olimpia vince e sceglie Mannion (Di lunedì 21 ottobre 2024) BASKET SERIE A Ci sono partite in cui probabilmente conta solo vincere e L’Olimpia Milano lo fa sul campo di Scafati dove, l’anno passato aveva perso in una situazione simile (dopo la doppietta di Eurolega), e invece questa volta esce vittoriosa per 78-83 pur senza entusiasmare troppo. L’Armani è davvero rimaneggiata sotto canestro con le assenze di Nebo, Diop e LeDay, che obbligano anche a puntare sotto canestro su Caruso che gioca ben 25 minuti (3/7 al tiro), mentre McCormack si "perde" in 9 minuti e produce ben poco contro una squadra senza lunghi di peso come quella campana. La notizia, però, che tiene banco è quella che arriva fuori dal parquet con un assalto che sembra deciso da parte dei milanesi verso Varese per provare ad acquisire Nico Mannion. Ilgiorno.it - L’Olimpia vince e sceglie Mannion Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) BASKET SERIE A Ci sono partite in cui probabilmente conta solore eMilano lo fa sul campo di Scafati dove, l’anno passato aveva perso in una situazione simile (dopo la doppietta di Eurolega), e invece questa volta esce vittoriosa per 78-83 pur senza entusiasmare troppo. L’Armani è davvero rimaneggiata sotto canestro con le assenze di Nebo, Diop e LeDay, che obbligano anche a puntare sotto canestro su Caruso che gioca ben 25 minuti (3/7 al tiro), mentre McCormack si "perde" in 9 minuti e produce ben poco contro una squadra senza lunghi di peso come quella campana. La notizia, però, che tiene banco è quella che arriva fuori dal parquet con un assalto che sembra deciso da parte dei milanesi verso Varese per provare ad acquisire Nico

