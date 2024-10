LIVE Arnaldi-Goffin 3-4 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: match complicato, il belga torna avanti. (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra risposta larga del numero 54 del mondo. 30-0 Out la risposta di Goffin. 15-0 Taglia bene in avanti Arnaldi e gioca un ottimo dritto ad incrociare. 3-5 Game Goffin che salva a rete la palla del contro break e consolida il vantaggio. AD-40 Primo Ace esterno per il belga. 40-40 Deciso nel dritto Goffin che supera Arnaldi. 30-40 Errore di Goffin che cerca il dritto lungo linea ma non lo trova. 30-30 Servizio e dritto del belga. Nulla può Arnaldi. 15-30 Goffin ha un’esitazione sotto rete e sbaglia sul passante dritto per dritto di Arnaldi. 15-15 Bene lo schiaffo al volo deciso di Arnaldi che gioca veloce e mette in difficoltĂ Goffin. 15-0 Rovescio di risposta in rete di Arnaldi. Arnaldi aveva appena recuperato il break, ora servirĂ Goffin con palle nuove. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin 3-4 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: match complicato, il belga torna avanti. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Altra risposta larga del numero 54 del mondo. 30-0 Out la risposta di. 15-0 Taglia bene ine gioca un ottimo dritto ad incrociare. 3-5 Gameche salva a rete la palla del contro break e consolida il vantaggio. AD-40 Primo Ace esterno per il. 40-40 Deciso nel drittoche supera. 30-40 Errore diche cerca il dritto lungo linea ma non lo trova. 30-30 Servizio e dritto del. Nulla può. 15-30ha un’esitazione sotto rete e sbaglia sul passante dritto per dritto di. 15-15 Bene lo schiaffo al volo deciso diche gioca veloce e mette in difficoltĂ. 15-0 Rovescio di risposta in rete diaveva appena recuperato il break, ora servirĂcon palle nuove.

