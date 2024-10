Ilgiorno.it - Legnano, dorme in una cantina del condominio: una residente chiama la polizia

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Milano), 21 ottobre 2024 - Dormiva in unadi undi via Cremona dove aveva collocato tutto il necessario per vivere, in uno spazio che gli era stato concesso dalla proprietaria, a quanto accertato senza alcuna richiesta di denaro in cambio: è questa la situazione che si è presentata pochi giorni fa agli agenti del commissariato diche hanno risposto alla segnalazione di unadelin questione. La persona aveva avvertito gli agenti dopo aver notato la presenza di una persona nella zona delle cantine dell’immobile: poco dopo la mezzanotte i poliziotti sono dunque intervenuti per verificare la situazione e, in una della cantine, hanno trovato un cittadino di nazionalità tunisina che qui stavando e che aveva accumulato in questo spazio angusto tutto il necessario per sopravvivere e trascorrere la notte.