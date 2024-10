La zucca protagonista - Menu speciale sui Colli Euganei per la festa dei santi (Di lunedì 21 ottobre 2024) La zucca protagonista - Menu speciale sui Colli Euganei per la festa dei santi dall'1 al 3 novembre 2024. Il menù comprende: Il tortino di zucca e ricotta con funghi del sottobosco; il riso di Grumolo delle Abbadesse mantecato con zucca e radicchio; la coscia di sorana al forno con zucca Padovaoggi.it - La zucca protagonista - Menu speciale sui Colli Euganei per la festa dei santi Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lasuiper ladeidall'1 al 3 novembre 2024. Il menù comprende: Il tortino die ricotta con funghi del sottobosco; il riso di Grumolo delle Abbadesse mantecato cone radicchio; la coscia di sorana al forno con

