La politica inaugura Corso Umberto Nove mesi 2 milioni 73mila 657 euro spesi UNA VEGOGNA

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ieri, 20 ottobre 2024, c’è stato il fatidico ‘taglio del nastro’ da parte degli attori protagonisti di questo intervento: il primo cittadino di Pescara Carlo Masci accompagnato in questa cerimonia da tutto l’esecutivo di centrodestra che ha vinto le ultime elezioni amministrative pescaresi. Ma sui social è bufera, anche ferocissima, su quanto realizzato. “Emozione unica per la riconsegna alla città diI e Piazza Sacro Cuore nella loro interezza. Un volto nuovo, più bello e in linea con i principi di sostenibilità ambientale per il nostro centro città. Le panchine realizzate in esclusiva per Pescara con materiali riciclati e riciclabili e gli alberi, forti e giovani, creano la giusta atmosfera per una città che si caratterizza per l’alta qualità della vita.