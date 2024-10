Ilgiorno.it - Investito dall’albero che tagliava. Cinquantenne in gravi condizioni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Infortunio nei campi a Tirano, lungo la strada che porta a Trivigno. L’incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 9 a Tirano, dove un uomo di 54 anni è rimasto ferito mentreun albero in un terreno di sua proprietà, situato in una zona isolata e abbastanza ripida, vicino a una abitazione. Durante il lavoro la grossa pianta lo ha, schiacciandolo con il suo peso. L’uomo è rimasto incastrato sotto il fusto fino all’arrivo dei soccorritori, senza perdere conoscenza. Pare che la pianta sia caduta in direzione del taglialegna anziché dalla parte opposta. Potrebbe essersi trattato di un errore di valutazione oppure di un imprevisto dovuto al maltempo che nelle scorse ore ha colpito la zona, rendendo i terreni instabili e particolarmente scivolosi. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tirano è stato tempestivo.