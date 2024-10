Ilrestodelcarlino.it - Incidente fatale per un operaio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta Kumar Manjeet (foto), 50enne di origini indiane residente a Cessapalombo, dove tutti lo conoscevano e stimavano. Il primo ottobre si era ribaltato con l’Ape a Tolentino, in zona Le Grazie. Era stato portato all’ospedale di Ancona; il 7 ottobre era stato trasferito a Camerino. Il tragico epilogo purtroppo venerdì. Manjeet lascia una moglie e due figli, di 19 e 16 anni. Era un padre presente e un grande lavoratore. Dopo 25 anni in un calzaturificio a Cessapalombo, da un anno lavorava alla Montebove, calzaturificio di Tolentino. Alcuni cittadini hanno ipotizzato che l’possa essere legato alle condizioni della strada.