Immigrazione clandestina e riciclaggio, blitz a Catanzaro: 13 arresti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il gruppo criminale, con cellule in Italia ed all’estero, aveva l’obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del mediterraneo Imolaoggi.it - Immigrazione clandestina e riciclaggio, blitz a Catanzaro: 13 arresti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il gruppo criminale, con cellule in Italia ed all’estero, aveva l’obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del mediterraneo

“Una rete favoriva l’immigrazione clandestina in Francia e Inghilterra attraverso l’Italia” : arrestati 13 iracheni - In sostanza, l’organizzazione era articolata in cellule presenti in Italia e all’estero, i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale e a farli espatriare verso la Francia e altri Stati del nord Europa. (Ilfattoquotidiano.it)

Immigrazione e accordo Italia-Albania : il dibattito si intensifica dopo la sentenza del tribunale - Gli sviluppi recenti hanno messo in evidenza le differenze di approccio tra le varie forze politiche e la crescente complessità della materia. ” Il futuro dell’immigrazione in Italia e le sfide legislative La questione dell’immigrazione e della governance dei flussi migratori in Italia è ora più che mai al centro dell’attenzione, non solo per le frizioni tra governo e magistratura, ma anche per ... (Gaeta.it)

Arrestato 25enne albanese per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia - I dettagli dell’operazione mettono in luce le dinamiche complesse dell’immigrazione e il ruolo di alcuni individui nel facilitare il transito di altre persone senza i dovuti documenti. Le autorità competenti hanno quindi proceduto al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto degli immigrati irregolari. (Gaeta.it)