I Green Day sono i primi headliner del Firenze Rocks 2025: ecco quando li vedremo alla Visarno Arena (Di lunedì 21 ottobre 2024) sono i Green Day i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks che si svolgerà nel capoluogo toscano dal 12 al 15 giugno 2025. La storica band americana simbolo del punk rock mondiale, si esibirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa italiana. Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, “Saviors”, uscito il 19 gennaio 2024, un disco satirico e potente che ha ricevuto larghi apprezzamenti da parte della critica. Green Day al Firenze Rocks 2025: l’annuncio Il trio californiano ha appena concluso l’enorme “The Saviors Tour”, con un sold-out di 80. Metropolitanmagazine.it - I Green Day sono i primi headliner del Firenze Rocks 2025: ecco quando li vedremo alla Visarno Arena Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Day iannunciati per la prossima edizione diche si svolgerà nel capoluogo toscano dal 12 al 15 giugno. La storica band americana simbolo del punk rock mondiale, si esibirà domenica 15 giugnosul palco dellaper la sua unica tappa italiana. Capitanati da Billie Joe Armstrong, iDayuna delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, “Saviors”, uscito il 19 gennaio 2024, un disco satirico e potente che ha ricevuto larghi apprezzamenti da parte della critica.Day al: l’annuncio Il trio californiano ha appena concluso l’enorme “The Saviors Tour”, con un sold-out di 80.

