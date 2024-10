Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti del Malpighi ad Harvard: le esperienze e i traguardi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – Un incontro per raccontare lee ideglidel liceoche hanno partecipato alle summer school digrazie al progetto ‘Excellent’ di ‘Imparare per Passione’, realizzato grazie a Fondazione Campari. Sarà domani alle 12 al La.B di via S.Isaia, la presentazione di ‘Storie di Futuro: scommettere sul talento, la passione e l’intraprendenza dei più giovani’, che racconterà il successo del progetto a cui hanno partecipato 118dall’anno scolastico 2019/2020. ‘Excellent’, nato con l’obiettivo di valorizzare il merito dei ragazzi, ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del Liceoperché è stata una occasione per allargare gli orizzonti deglie ripensare al proprio percorso.