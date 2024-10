GF anticipazioni 21 ottobre: due concorrenti vanno via e ne arriva una dalla Spagna (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella puntata di questa sera del Grande Fratello, lunedì 21 ottobre, dovrebbero esserci degli interessanti colpi di scena. Oltre alla trattazione delle tematiche inerenti i concorrenti, che durante questa settimana hanno avuto discussioni, chiarimenti e sono state prese decisioni, ci sarà anche un evento piuttosto atipico. Nello specifico, avverrà uno scambio di concorrenti tra il GF e il Gran Hermano spagnolo. Ecco cosa è emerso. Scambio di concorrenti tra Italia e Spagna nella puntata di stasera del Grande Fratello Nella puntata del Grande Fratello di questa sera ci sarà un interessante colpo di scena. Come annunciato dalle tv spagnole, una delle concorrenti del Gran Hermano, ovvero, Maica Benedicto. La donna ha ricevuto comunicazione di dover lasciare la casa del GF spagnolo per trasferirsi in quello italiano per una settimana. Tutto.tv - GF anticipazioni 21 ottobre: due concorrenti vanno via e ne arriva una dalla Spagna Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella puntata di questa sera del Grande Fratello, lunedì 21, dovrebbero esserci degli interessanti colpi di scena. Oltre alla trattazione delle tematiche inerenti i, che durante questa settimana hanno avuto discussioni, chiarimenti e sono state prese decisioni, ci sarà anche un evento piuttosto atipico. Nello specifico, avverrà uno scambio ditra il GF e il Gran Hermano spagnolo. Ecco cosa è emerso. Scambio ditra Italia enella puntata di stasera del Grande Fratello Nella puntata del Grande Fratello di questa sera ci sarà un interessante colpo di scena. Come annunciato dalle tv spagnole, una delledel Gran Hermano, ovvero, Maica Benedicto. La donna ha ricevuto comunicazione di dover lasciare la casa del GF spagnolo per trasferirsi in quello italiano per una settimana.

