Gaza gli obiettori israeliani | Smettete di mandare aiuti ad Israele fermate il genocidio VIDEO

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday"Siamo qua per chiedere che la comunità internazionale fermi il genocidio e ponga fine al regime di Apartheid a Gaza". Daniel Mizrahi e Sofia Orr, due obiettori di coscienza israeliani e membri del Mesarvot – una rete di giovani

Obiettori israeliani e attiviste palestinesi insieme in Italia : per fermare la guerra bisogna non farla - Perché, come ha scritto Carlo Rovelli nella dichiarazione di adesione personale alla Campagna di Obiezione alla guerra, “per cessare il fuoco bisogna non sparare, per fermare la guerra bisogna non farla”: è esattamente l’impegno dei giovani obiettori di coscienza israeliani e delle giovani attiviste nonviolente palestinesi. (Ilfattoquotidiano.it)