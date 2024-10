Garzeno, ex vicesindaco accoltellato: indagato per omicidio volontario un minorenne (Di lunedì 21 ottobre 2024) A quasi un mese dall'omicidio, oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Como hanno interrogato un diciassettenne ora indagato per omicidio volontario. Il giovane di 17 anni di Garzeno nella tarda mattinata di oggi era stato portato in caserma a Como perché fortemente sospettato di essere l'autore dell'omicidio di Candido Montini, assassinato nella sua abitazione il 24 settembre scorso. Il giovane è stato sottoposto a interrogatorio dal primo pomeriggio, alla presenza del pm della procura minorile di Milano. A quanto si apprende il giovane, a cui i carabinieri sono arrivati dopo settimane di indagini, è indagato per l'omicidio del negoziante che, nonostante la pensione, continuava a tenere aperta la sua storica bottega. Il ragazzo ha 17 anni, è italiano ed originario del paese dove è stato ucciso il negoziante. Tg24.sky.it - Garzeno, ex vicesindaco accoltellato: indagato per omicidio volontario un minorenne Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A quasi un mese dall', oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Como hanno interrogato un diciassettenne oraper. Il giovane di 17 anni dinella tarda mattinata di oggi era stato portato in caserma a Como perché fortemente sospettato di essere l'autore dell'di Candido Montini, assassinato nella sua abitazione il 24 settembre scorso. Il giovane è stato sottoposto a interrogatorio dal primo pomeriggio, alla presenza del pm della procura minorile di Milano. A quanto si apprende il giovane, a cui i carabinieri sono arrivati dopo settimane di indagini, èper l'del negoziante che, nonostante la pensione, continuava a tenere aperta la sua storica bottega. Il ragazzo ha 17 anni, è italiano ed originario del paese dove è stato ucciso il negoziante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Garzeno : indagato un 17enne per l’omicidio di Candido Montini - ex vicesindaco assassinato - Il campione è stato raccolto in forma volontaria, per avviare la creazione di una banca dati del DNA locale. Montini era ben inserito nella comunità locale e la sua morte ha sollevato domande inquietanti su vendetta e disperazione. La violenza di un simile crimine fa emergere timori e preoccupazioni tra residenti, che ora si interrogano sull’innocenza di un luogo che fino a poco tempo fa sembrava ... (Gaeta.it)