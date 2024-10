Fondazione Polo Universitario: "Joime presidente? Ma no" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Levata di scudi da parte dei Giovani Dem e del Movimento 5 Stelle contro la proposta avanzata da Fabrizio Rossi, deputato di FdI, di nominare Gian Piero Joime presidente del Polo Universitario Grossetano. "È essenziale che una figura di tale rilevanza venga scelta sulla base della competenza e dell’integrità , non per convenienze politiche o elettorali – dice Giacomo Garofalo, responsabile Scuola in Segreteria provinciale dei Givani Dem –. Gian Piero Joime si è candidato alle elezioni europee del 2019 con Casapound, un movimento neofascista dichiaratamente legato a ideologie che rappresentano una grave minaccia ai principi democratici e costituzionali del nostro Paese. La sola idea di affidare a una figura con simili trascorsi la presidenza del Polo Universitario rappresenta un rischio inaccettabile per la cultura, l’istruzione e il futuro dei giovani del nostro territorio. Lanazione.it - Fondazione Polo Universitario: "Joime presidente? Ma no" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Levata di scudi da parte dei Giovani Dem e del Movimento 5 Stelle contro la proposta avanzata da Fabrizio Rossi, deputato di FdI, di nominare Gian PierodelGrossetano. "È essenziale che una figura di tale rilevanza venga scelta sulla base della competenza e dell’integrità , non per convenienze politiche o elettorali – dice Giacomo Garofalo, responsabile Scuola in Segreteria provinciale dei Givani Dem –. Gian Pierosi è candidato alle elezioni europee del 2019 con Casapound, un movimento neofascista dichiaratamente legato a ideologie che rappresentano una grave minaccia ai principi democratici e costituzionali del nostro Paese. La sola idea di affidare a una figura con simili trascorsi la presidenza delrappresenta un rischio inaccettabile per la cultura, l’istruzione e il futuro dei giovani del nostro territorio.

