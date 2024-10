Gaeta.it - Fiorello tifa per i conduttori del nuovo programma di Rai2 “Binario2” dalla Stazione Tiburtina

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di rinnovamento all’interno dellazione di, è stato recentemente lanciato unmattutino intitolato “”. IAndrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini sono stati accolti con entusiasmo, e per festeggiare l’inizio delhanno ricevuto un augurio speciale da parte die Fabrizio Biggio. La premessa di questoshow si basa sulla voglia di connettere i telespettatori in un ambiente vivace e dinamico, dando modo a un’ampia varietà di contenuti di diventare protagonisti delle prime ore della giornata. Il debutto di “” e il suo format innovativo “” è andato in onda per la prima volta alle 7.15 del mattino, un luogo emblematico del trasporto romano e un simbolo di collegamento tra culture e persone.