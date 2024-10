Emilia-Romagna: nuova emergenza idrica dopo le alluvioni del 2023 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una nuova calamità colpisce la regione, con oltre 3.000 evacuazioni e un bilancio tragico che riporta alla memoria le devastazioni del 2023. A un anno e mezzo dalle devastanti alluvioni del 2023, che causarono 17 vittime e miliardi di euro in danni, l’Emilia-Romagna si trova nuovamente a fare i conti con una grave emergenza idraulica. In seguito a intense precipitazioni, il 20 ottobre 2024, la regione è stata colpita da un’allerta rossa, portando a oltre 3.000 evacuazioni e a una situazione critica in diversi comuni. La giornata è iniziata con piogge incessanti che hanno colpito in particolare il Bolognese, dove, a Pianoro, un giovane di 20 anni, Simone Farinelli, ha perso la vita a causa dell’improvviso innalzamento delle acque. Puntomagazine.it - Emilia-Romagna: nuova emergenza idrica dopo le alluvioni del 2023 Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unacalamità colpisce la regione, con oltre 3.000 evacuazioni e un bilancio tragico che riporta alla memoria le devastazioni del. A un anno e mezzo dalle devastantidel, che causarono 17 vittime e miliardi di euro in danni, l’si trovamente a fare i conti con una graveidraulica. In seguito a intense precipitazioni, il 20 ottobre 2024, la regione è stata colpita da un’allerta rossa, portando a oltre 3.000 evacuazioni e a una situazione critica in diversi comuni. La giornata è iniziata con piogge incessanti che hanno colpito in particolare il Bolognese, dove, a Pianoro, un giovane di 20 anni, Simone Farinelli, ha perso la vita a causa dell’improvviso innalzamento delle acque.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Legacoop lancia nuova raccolta fondi per le popolazioni colpite dalle alluvioni - . Per contribuire. La cooperazione torna a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni. Lo fa con una nuova raccolta fondi, lanciata dai livelli nazionali e territoriali di Legacoop, da destinare ai Comuni coinvolti in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. . Le cooperative romagnole sono già mobilitate. (Forlitoday.it)

“Rischio alluvioni e nubifragi”. Meteo Italia - nuova ondata di maltempo in arrivo - Più che una fine estate in molte regioni sembrerà una fine autunno con temperatura assolutamente insolite per il mese. A rischio anche le Marche, l’Abruzzo e l’estremo Sud. Piovaschi e ampie schiarite altrove. A proposito di temperature, continueranno a calare mentre l’allarme sarà per mezza Italia. (Caffeinamagazine.it)