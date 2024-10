Thesocialpost.it - Elicottero contro la torre si trasforma in una palla di fuoco e precipita: “Detriti e corpi nei cortili”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Houston è stata teatro di una terribile tragedia aerea che ha scosso l’intera comunità. Domenica sera, unprivato si è schiantatounaradio, causando la morte di almeno quattro persone, tra cui un bambino. L’incidente, avvenuto poco prima delle 20 ora locale, ha provocato un’esplosione devastante che è stata udita a chilometri di distanza. “Unadiin cielo” I residenti della zona hanno descritto il drammatico momento in cui hanno assistito allo schianto. “Abbiamo visto all’improvviso una luce in cielo, poi quella luce si èta in unadi”, raccontano sconvolti i testimoni. La scena, catturata anche da alcuni video di sorveglianza, mostra il velivolo dirigersi in modo diretto verso la, alta circa 300 metri e segnalata con luci di avvertimento.