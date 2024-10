Denis Villeneuve ha cambiato idea sull’inizio delle riprese di Dune: Messiah? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dune: Part Two è uscito solo all’inizio di quest’anno e, mentre il regista Denis Villeneuve ha spesso anticipato come intendesse prendersi una piccola pausa dal franchise prima di girare un adattamento di Dune Messiah, il regista ha ora anticipato che potrebbe potenzialmente iniziare le riprese nel 2025. Villeneuve ha confermato, tuttavia, che il lungo processo di sviluppo di un progetto del genere potrebbe significare che potrebbe dover aspettare fino al 2026. Con più di un decennio trascorso tra gli eventi del romanzo originale di Dune di Frank Herbert e il suo sequel Dune Messiah, Villeneuve ha ancora molto tempo per realizzare un progetto degno dei suoi predecessori. Metropolitanmagazine.it - Denis Villeneuve ha cambiato idea sull’inizio delle riprese di Dune: Messiah? Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024): Part Two è uscito solo all’inizio di quest’anno e, mentre il registaha spesso anticipato come intendesse prendersi una piccola pausa dal franchise prima di girare un adattamento di, il regista ha ora anticipato che potrebbe potenzialmente iniziare lenel 2025.ha confermato, tuttavia, che il lungo processo di sviluppo di un progetto del genere potrebbe significare che potrebbe dover aspettare fino al 2026. Con più di un decennio trascorso tra gli eventi del romanzo originale didi Frank Herbert e il suo sequelha ancora molto tempo per realizzare un progetto degno dei suoi predecessori.

