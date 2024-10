De Luca: “L’autonomia è un progetto pericoloso per l’Italia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso forti preoccupazioni riguardo all'autonomia differenziata, definendola un progetto rischioso per il Paese. L'articolo De Luca: “L’autonomia è un progetto pericoloso per l’Italia” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha espresso forti preoccupazioni riguardo all'autonomia differenziata, definendola unrischioso per il Paese. L'articolo De: “è unper” .

Gianluca Festa - ritorno in scena : "Ho risvegliato Avellino - ma il progetto non è finito" - "È bastato un abbraccio per riportarmi al 17 aprile". Con queste parole, Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, ha ripreso la sua attività politica, ospite dell’associazione Solofra Libera, dove ha risposto alle domande di Raffaele Ingino, direttore della radio 'Raffaella Uno'. Festa ha... (Avellinotoday.it)

Aeroporto 'San Luca' - al via le manifestazioni d'interesse per l'affidamento del progetto esecutivo - In questi giorni, sono stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la manifestazione di interesse per l'affidamento dei progetti esecutivi di riqualificazione dell'aeroporto 'San Luca', un maxi progetto che cuba complessivamente 8 milioni e 200mila euro. Iscriviti al canale WhatsApp di... (Ferraratoday.it)

Ue : P.De Luca - ‘Draghi traccia strada ambiziosa per rilancio progetto’ - Mario Draghi traccia la strada per impedire il collasso della UE che deve essere capace di guardare un orizzonte più lontano. Il tutto prestando attenzione a non abbandonare il nostro modello sociale, promuovendo coesione e inclusione nelle nostre comunità. “Senza cambiamenti radicali il progetto europeo rischia di spegnersi e di non riuscire più a garantire valori e diritti fondamentali che ne ... (Calcioweb.eu)