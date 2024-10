“Comunicazione per Alan Friedman”. Ballando con le stelle, dopo le polemiche ecco la decisione Rai (Di lunedì 21 ottobre 2024) La puntata di sabato 19 ottobre di Ballando con le stelle sarebbe potuta andare meglio. Gli ascolti hanno subito una battuta d’arresto l’inizio della puntata accompagnata da un giallo: si era parlato di un concorrente prossimo alla squalifica. La voce era forte e alimentata da un’indiscrezione di Davide Maggio che, a fine serata, aveva rincarato la dose. A proposito di serata. Nel corso della quarta puntata è arrivata l’eliminazione dei Cugini di Campagna. >> “Bruciore e strana sensazione”. Cosa aveva nell’occhio da 9 anni: la scoperta choc, poi l’intervento Una decisione, nel ballottaggio contro Sonia Bruganelli, sui cui il pubblico era stato in larga parte d’accordo. “La Bruganelli non balla sicuramente granché ma rispetto a I Cugini di Campagna è un etoile dell’Opera di Paris. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La puntata di sabato 19 ottobre dicon lesarebbe potuta andare meglio. Gli ascolti hanno subito una battuta d’arresto l’inizio della puntata accompagnata da un giallo: si era parlato di un concorrente prossimo alla squalifica. La voce era forte e alimentata da un’indiscrezione di Davide Maggio che, a fine serata, aveva rincarato la dose. A proposito di serata. Nel corso della quarta puntata è arrivata l’eliminazione dei Cugini di Campagna. >> “Bruciore e strana sensazione”. Cosa aveva nell’occhio da 9 anni: la scoperta choc, poi l’intervento Una, nel ballottaggio contro Sonia Bruganelli, sui cui il pubblico era stato in larga parte d’accordo. “La Bruganelli non balla sicuramente granché ma rispetto a I Cugini di Campagna è un etoile dell’Opera di Paris.

