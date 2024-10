Chiesanuova, primato perso. Fabriano si salva con Conti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fabriano cerreto 1 Chiesanuova 1 Fabriano CERRETO (4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Marino, Stortini (10’ st Carnevali Lorenzo), Grassi; Trillini, Fondi (35’ st Isla), Conti; Marinelli (45’ st Franconi), Nacciarriti (20’ st Crescentini), Proietti Zolla. All. Caporali. Chiesanuova (4-2-3-1): Fatone; Perini (32’ st Ciottilli), Canavessio, Monaco, Tempestilli; Sopranzetti, Pesaresi (10’ st Tanoni); Pasqui (20’ st Carnevali Filippo), Bambozzi, Mongiello (39’ st Russo); Sbarbati (38’st Persiani). All. Mobili. Arbitro: Gasparoni di Jesi Reti: 26’ pt Mongiello, 26’ st Conti (rig.) Note: ammoniti Stortini, De Sanctis, Isla, Tempestilli, Monaco, Bambozzi. Spettatori 300 circa. Fabriano La marcia del Chiesanuova rallenta a Fabriano. Solo un punto per la formazione maceratese che perde la testa della classifica dell’Eccellenza. Sport.quotidiano.net - Chiesanuova, primato perso. Fabriano si salva con Conti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)cerreto 1CERRETO (4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Marino, Stortini (10’ st Carnevali Lorenzo), Grassi; Trillini, Fondi (35’ st Isla),; Marinelli (45’ st Franconi), Nacciarriti (20’ st Crescentini), Proietti Zolla. All. Caporali.(4-2-3-1): Fatone; Perini (32’ st Ciottilli), Canavessio, Monaco, Tempestilli; Sopranzetti, Pesaresi (10’ st Tanoni); Pasqui (20’ st Carnevali Filippo), Bambozzi, Mongiello (39’ st Russo); Sbarbati (38’st Persiani). All. Mobili. Arbitro: Gasparoni di Jesi Reti: 26’ pt Mongiello, 26’ st(rig.) Note: ammoniti Stortini, De Sanctis, Isla, Tempestilli, Monaco, Bambozzi. Spettatori 300 circa.La marcia delrallenta a. Solo un punto per la formazione maceratese che perde la testa della classifica dell’Eccellenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabriano ferma la capolista - ECCELLENZA - Il Chiesanuova va in vantaggio poi si fa riprendere Il pareggio all’Aghetoni allunga la striscia positiva del Chiesanuova, ma non le consente di evitare il controsorpasso della Maceratese ... (youtvrs.it)

Eccellenza Il Fabriano Cerreto blocca il Chiesanuova, 1 a 1 all'”Aghetoni” - Un gol per tempo e le due squadre si divino la posta in palio, ne risente il Chiesanuova che perde la vetta della classifica ... (qdmnotizie.it)

Ladri in casa scoperti con il cellulare, un inseguimento da film a Fabriano: fuga in supercar, carabinieri seminati - FABRIANO - Il piano criminale non è andato a buon fine. I ladri non hanno fatto i conti con la tecnologia, che in questo caso ha permesso alla proprietaria di casa di vedere che qualcuno stava ... (corriereadriatico.it)