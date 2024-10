Inter-news.it - Cesari: «Roma-Inter, Cristante da rosso. Di Bello ha spento il VAR!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dopo0-1, ha sottolineato l’errore glano dell’arbitro Davide Massa, che tra i tanti errori, non ha visto quello più evidente: il fallo da ultimo uomo di Bryanai danni di Marcus Thuram. Il centrocampista italiano, infatti, andava espulso. L’ex arbitro dagli studi di “Pressing” in diretta su Canale 5, ha espresso la sua opinione. DA– L’errore commesso da Davide Massa innon è solo un episodio isolato, ma la punta dell’iceberg di una gestione arbitrale preoccupante in Serie A. L’vento di Bryansu Marcus Thuram è chiaramente falloso e da sanzionare con un cartellino. Anche l’ex arbitro, Graziano, è dello stesso parere: «Il possesso del pallone in questo contesto è molto importante: N’Dicka tocca la palla con la punta del piede, successivamente tocca Thuram e il pallone va verso la porta difesa da Svilar.