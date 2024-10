Caso Tramontano, Impagnatiello non ha vizi di mente: “Era capace di intendere e di volere” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giulia Tramontano è stata uccisa con 37 coltellate dal suo compagno, che non presenterebbe secondo gli esperti "scivolamenti psicotici o scissioni" e che quindi era in grado di comprendere ciò che il suo gesto comportava L'articolo Caso Tramontano, Impagnatiello non ha vizi di mente: “Era capace di intendere e di volere” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Caso Tramontano, Impagnatiello non ha vizi di mente: “Era capace di intendere e di volere” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giuliaè stata uccisa con 37 coltellate dal suo compagno, che non presenterebbe secondo gli esperti "scivolamenti psicotici o scissioni" e che quindi era in grado di comprendere ciò che il suo gesto comportava L'articolonon hadi: “Eradie di” proviene da Il Difforme.

News sul caso Giulia Tramontano : Impignatiello in grado di intendere e volere - Il delitto avenne nella loro casa a Senago, nel Milanese, e il corpo della Tramontano venne trovato quattro giorni dopo in un’intercapedine vicino ad un box. Come spiega Ansa, lo hanno stabilito lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca nella perizia disposta e depositata nel processo a carico del 31enne ex barman. (361magazine.com)