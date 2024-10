Britney Spears sposa se stessa: "La cosa più brillante che abbia mai fatto", il VIDEO del giorno del matrimonio (Di lunedì 21 ottobre 2024) La pop star ha stupito un'altra volta i suoi 42 milioni di follower pubblicando su Instagram un VIDEO in cui appare con l'abito da sposa nel giorno del matrimonio con se stessa Britney Spears sposa se stessa. La cantante ha stupito ancora una volta i suoi fan postando su Instagram un mini-vid Ilgiornaleditalia.it - Britney Spears sposa se stessa: "La cosa più brillante che abbia mai fatto", il VIDEO del giorno del matrimonio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La pop star ha stupito un'altra volta i suoi 42 milioni di follower pubblicando su Instagram unin cui appare con l'abito daneldelcon sese. La cantante ha stupito ancora una volta i suoi fan postando su Instagram un mini-vid

E’ morta Kubra Aykut - l’influencer che si era sposata con se stessa. Su TikTok raccontava la lotta contro l’anoressia : “Perdo un chilo al giorno” - E’ lei stessa a scriverlo in un post, mentre dimagriva ogni giorno di più per via dello stomaco completamente chiuso: “Ho raccolto le mie energie, ma non riesco a ingrassare. Kubra si è lanciata perché voleva farla finita. Dietro l’apparenza c’è una devastazione che non si vede. Lo so da me stesso. (Ilfattoquotidiano.it)